Тьяго Алькантара: "Барселона" всегда будет моим домом, но сейчас я счастлив в "Баварии"



Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара не исключил вероятности возвращения в "Барселону".

"Барселона" всегда будет моим домом. Это касается не только клуба, но и города. Я всегда буду его любить. В данный момент я счастлив в "Баварии", но в футболе все может измениться", - приводит слова Алькантары Diario Sport.

Напомним, что 26-летний Алькантара перешел в "Баварию" из "Барселоны" в 2013 году за 25 миллионов евро. Его контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2021 года.

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