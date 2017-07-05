Тьяго Алькантара: "Баварии" не нужно подписывать игроков стоимостью 100 миллионов евро"

Теги тьяго алькантарабавария мюнхен

Тьяго Алькантара: "Баварии" не нужно подписывать игроков стоимостью 100 миллионов евро"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара считает, что его клубу не стоит делать дорогостоящие покупки.

"У клуба нет необходимости в таких дорогостоящих покупках. Есть много талантливых игроков, которые доступны на рынке по гораздо меньшей цене. Это путь "Баварии" - подписывать игроков и обучать их", - цитирует 26-летнего хавбека Sport Bild.

Напомним, Витселя звали в "Баварию". | soccernews.ru

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