Тьяго Алькантара: "Баварии" не нужно подписывать игроков стоимостью 100 миллионов евро"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара считает, что его клубу не стоит делать дорогостоящие покупки.

" У клуба нет необходимости в таких дорогостоящих покупках. Есть много талантливых игроков, которые доступны на рынке по гораздо меньшей цене. Это путь "Баварии" - подписывать игроков и обучать их ", - цитирует 26-летнего хавбека Sport Bild.

Напомним, Витселя звали в "Баварию". | soccernews.ru