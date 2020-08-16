Тьяго Алькантара договорился о контракте с "Ливерпулем"
Испанский полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара может перейти в "Ливерпуль" в ближайшее время, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в своем Twitter.
По данным источника, футболист уже договорился с английским клубом по условиям контракта, который будет действовать до лета 2024 года. Хавбек уже нашел дом в Англии и попрощался с одноклубниками. Впрочем, клубы пока не могут договориться по сумме трансфера. "Бавария" оценивает игрока в 40 миллионов евро, а "Ливерпуль" надеется на скидку.
В нынешнем сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Тьяго Алькантара выбирает между "Манчестер Сити" и ПСЖ. | http://soccernews.ru
главное
-
Кевин де Брюйне - лучший игрок АПЛ
-
РФС выступил с заявлением о смерти 17-летнего игрока в Москве
-
"Урал" обратился в экспертно-судействую комиссию РФС после матча с "Рубином"
-
"Челси" согласовал с "Лестером" трансфер Чилуэлла за 72 млн евро
-
Гвардиола не провел работу над ошибками и снова вылетел из ЛЧ! На этот раз "Манчестер Сити" был остановлен "Лионом" - все по делу
Лента новостей
-
Тьяго Алькантара договорился о контракте с "Ливерпулем"
-
"Барселона" выставит на трансфер шестерых футболистов
-
Алексей Миранчук близок к переходу итальянский клуб
-
"Интернасьонал" подтвердил факт переговоров с ЦСКА по трансферу Фукса
-
Кевин де Брюйне - лучший игрок АПЛ
-
Президент Франции прокомментировал выход ПСЖ и "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Де Брюйне рассказал о возможных последствиях жесткого графика игр
-
Медведев заявил, что рассчитывает на восстановление Дзюбы к матчу с ЦСКА
-
РФС выступил с заявлением о смерти 17-летнего игрока в Москве
-
Мусаев высказался о "Краснодаре" перед Лигой Чемпионов
-
"Урал" обратился в экспертно-судействую комиссию РФС после матча с "Рубином"
-
"Челси" согласовал с "Лестером" трансфер Чилуэлла за 72 млн евро
-
Президент "Валенсии" нанял охранников из-за угроз со стороны болельщиков
-
"Зенит" прокомментировал выход "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Заболотный поделился эмоциями после матча "Сочи" с "Химками"
-
Гвардиола не провел работу над ошибками и снова вылетел из ЛЧ! На этот раз "Манчестер Сити" был остановлен "Лионом" - все по делу
-
В Москве умер 17-летний футболист во время тренировки
-
Flaresenha.com: защитник "Атлетико Минейро" Гуга не перейдет в "Спартак"
-
Заслуженный тренер РСФСР Игнатьев оценил перспективы 15-летнего Пиняева
-
1
Mirror: "Манчестер Сити" готов купить Месси за любую сумму
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18