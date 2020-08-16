Тьяго Алькантара договорился о контракте с "Ливерпулем"

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Тьяго Алькантара договорился о контракте с "Ливерпулем"
Испанский полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара может перейти в "Ливерпуль" в ближайшее время, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в своем Twitter.

По данным источника, футболист уже договорился с английским клубом по условиям контракта, который будет действовать до лета 2024 года. Хавбек уже нашел дом в Англии и попрощался с одноклубниками. Впрочем, клубы пока не могут договориться по сумме трансфера. "Бавария" оценивает игрока в 40 миллионов евро, а "Ливерпуль" надеется на скидку.

В нынешнем сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Тьяго Алькантара выбирает между "Манчестер Сити" и ПСЖ. | http://soccernews.ru
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