Тьяго Алькантара должен вернуться к игре против ПСЖ

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара пропустит матч с "Вольфсбургом", сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста микротравма, из-за которой он пропустил последние тренировки команды. Однако сообщается, что Тьяго будет в строю в матче против ПСЖ.

В нынешнем сезоне Тьяго сыграл 5 матчей и забил один гол.

Читайте также: В Мюнхене все в порядке: "Бавария" принимает "Вольфсбург". | http://soccernews.ru