Тьяго Алькантара должен вернуться к игре против ПСЖ
Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара пропустит матч с "Вольфсбургом", сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста микротравма, из-за которой он пропустил последние тренировки команды. Однако сообщается, что Тьяго будет в строю в матче против ПСЖ.
В нынешнем сезоне Тьяго сыграл 5 матчей и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|5
|13
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|3
|Хоффенхайм
|5
|11
|4
|Ганновер 96
|5
|11
|5
|Аугсбург
|5
|10
|6
|Шальке
|5
|9
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|5
|8
|8
|Герта
|5
|8
|9
|РБ Лейпциг
|5
|7
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|5
|7
|11
|Вольфсбург
|6
|6
|12
|Гамбург
|5
|6
|13
|Штутгарт
|5
|6
|14
|Байер Леверкузен
|5
|4
|15
|Майнц 05
|5
|3
|16
|Фрайбург
|5
|3
|17
|Вердер Бремен
|5
|2
|18
|Кельн
|5
|0