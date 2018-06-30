Тьяго Алькантара: "Если Испания не пройдет Россию, это будет ужасно"

Полузащитник сборной Испании Тиаго Алькантара высказался о предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной России.

По словам испанца, его команда обязана проходить россиян.

"Будет ужасно, если мы не пройдем в 1/4 финала. У нас есть 23 игрока, которые готовы сыграть с Россией. Если мы не победим, то будет очень обидно. Мы не должны бояться неудачи. Мы хотим играть. Мы хотим прибавить в скорости передвижения с мячом, чтобы обезоружить соперника. Сложно, когда соперник закрывается в защите. В некоторых матчах нам нужно было быть осторожными с передачами", - отметил он.

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