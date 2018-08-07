Тьяго Алькантара готов заменить Модрича в "Реале"

2 Теги реал мадридбавария мюнхентьяго алькантара

Тьяго Алькантара готов заменить Модрича в "Реале"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара может продолжить карьеру в мадридском "Реале", информирует Football Espana.

По сведениям источника, "сливочные" рассматривают 27-летнего хавбека немецкого гранда в качестве одного из кандидатов на замену своему лидеру середины поля Луке Модричу, который заинтересован в смене команды. Сам Алькантара, несмотря на то, что является воспитанником каталонской "Барселоны" и долгое время выступал на "Камп Ноу", готов ответить согласием на потенциальное предложение королевского клуба.

Напомним,  "Реал" готовит предложение по Родриго. | soccernews.ru

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