Тьяго Алькантара готов заменить Модрича в "Реале"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара может продолжить карьеру в мадридском "Реале", информирует Football Espana.

По сведениям источника, "сливочные" рассматривают 27-летнего хавбека немецкого гранда в качестве одного из кандидатов на замену своему лидеру середины поля Луке Модричу, который заинтересован в смене команды. Сам Алькантара, несмотря на то, что является воспитанником каталонской "Барселоны" и долгое время выступал на "Камп Ноу", готов ответить согласием на потенциальное предложение королевского клуба.

Напомним, "Реал" готовит предложение по Родриго. | soccernews.ru