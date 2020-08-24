Тьяго Алькантара хочет покинуть "Баварию", несмотря на победу в Лиге Чемпионов

Испанский полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара по-прежнему намерен покинуть клуб, несмотря на победу в Лиге Чемпионов, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter.

По данным источника, футболист все еще хочет перебраться в "Ливерпуль", который предлагает за него 15 миллионов евро. Впрочем, немецкий клуб требует за него около 30 миллионов.

29-летний Алькантара выступает за "Баварию" с 2013 года. Всего он провел за клуб 235 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 37 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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