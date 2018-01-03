Тьяго Алькантара хочет вернуться в "Барселону"



Испанский полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара надеется перейти в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист недоволен тем, что главный тренер Юпп Хайнкес не предоставляет ему постоянную игровую практику. Если Хайнкес останется в команде на следующий сезон, то хавбек постарается вернуться в каталонский клуб.

В этом сезоне 26-летний Алькантара провел за "Баварию" 15 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.

Напомним, что он ранее играл за "Барселону" с 2009 по 2013 годы.

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