Тьяго Алькантара хочет вернуться в "Барселону"

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара хочет перейти в "Барселону".

Как сообщает Tuttomercatoweb, 27-летнй игрок считает, что он способен заменить Андреса Иньесту, который уйдет из клуба по окончанию сезона.

Напомним, что Алькантара выступал за первую команду "Барселоны" с 2008 по 2013 год.

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