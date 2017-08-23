Тьяго Алькантара и Хави Мартинес вернулись в строй

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Тьяго Алькантара и Хави Мартинес вернулись в строй

Защитник "Баварии" Хави Мартинес и хавбек Тьяго Алькантара тренируются с общей группой, сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста восстановились после повреждения икроножной мышцы. Напомним, что Мартинес получил повреждение в матче за Суперкубок Германии, а Тьяго во время предсезонной подготовки.

Таким образом, оба игрока смогут помочь "Баварии" в матче против "Вердера", который состоится 26 августа.

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