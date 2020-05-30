Тьяго Алькантара может продлить контракт с "Баварией"
Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара все еще не принял решения о своем будущем.
По сведениям Get German Football News, игрок рассматривает вариант с продлением соглашения с клубом. Ранее футболист размышлял о возвращении в Испанию.
Отмечается, что окончательное решение Алькантары будет зависеть от его супруги.
Тьяго перебрался в "Баварию" в 2013 году. Его контракт с клубом истекает следующим летом.
В текущем сезоне Тьяго провел 33 матча, в которых забил три гола и отдал два ассиста.
Читайте также: Тьяго Алькантара задумался об уходе из "Баварии". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|Байер Леверкузен
|29
|56
|4
|РБ Лейпциг
|28
|55
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Аугсбург
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|28
|19