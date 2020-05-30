Тьяго Алькантара может продлить контракт с "Баварией"

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара все еще не принял решения о своем будущем.

По сведениям Get German Football News, игрок рассматривает вариант с продлением соглашения с клубом. Ранее футболист размышлял о возвращении в Испанию.

Отмечается, что окончательное решение Алькантары будет зависеть от его супруги.

Тьяго перебрался в "Баварию" в 2013 году. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

В текущем сезоне Тьяго провел 33 матча, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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