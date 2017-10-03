Тьяго Алькантара: "Мы здесь собрались, чтобы обсуждать национальную команду, а не на политические дебаты"

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Тьяго Алькантара: "Мы здесь собрались, чтобы обсуждать национальную команду, а не на политические дебаты"

Хавбек сборной Испании Тьяго Алькантара поделился мнением о ситуации с Жераром Пике.

"Пике в том же состоянии, как и всегда. Когда меня приглашали в сборную, он всегда приезжал в нее с одинаковым настроем, отношением к делу и хорошим настроением. Этот вопрос нас волнует, потому что мы играем в футбол. Я пришел на пресс-конференцию не для того, чтобы обсуждать чью-то жизнь.

Мы не хотим говорить на эту тему. Мы просто хотим играть в футбол. Это решение. У каждого есть право на свое мнение, и мы здесь собрались, чтобы обсуждать национальную команду, а не на политические дебаты" - приводит слова Тьяго Goal.com.

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