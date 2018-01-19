Тьяго Алькантара начал работать с мячом

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара провел тренировку с мячом.

Футболист пока занимается по индивидуальной программе. Напомним, что игрок повредил мышцу бедра в ноябре прошлого года.

В этом сезоне Алькантара провел 15 матчей и отметился тремя забитыми голами.

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