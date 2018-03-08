Тьяго Алькантара: "Не говорю "Вау", когда вижу игру "Сити". Говорю "Вау", когда наблюдаю за Месси"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара высоко оценил игру форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Манчестер Сити" играет ужасно хорошо. Но я не говорю "Вау", когда смотрю их матчи. Я говорю "вау", когда я наблюдаю за Лео Месси , но не за игрой одной из команд ", - приводит слова 26-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, в "Барселоне" не удивятся, если за Месси один из клубов заплатит 700 миллионов евро. | soccernews.ru