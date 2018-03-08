Тьяго Алькантара: "Не говорю "Вау", когда вижу игру "Сити". Говорю "Вау", когда наблюдаю за Месси"

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Тьяго Алькантара: "Не говорю "Вау", когда вижу игру "Сити". Говорю "Вау", когда наблюдаю за Месси"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара высоко оценил игру форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Манчестер Сити" играет ужасно хорошо. Но я не говорю "Вау", когда смотрю их матчи. Я говорю "вау", когда я наблюдаю за Лео Месси, но не за игрой одной из команд", - приводит слова 26-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, в "Барселоне" не удивятся, если за Месси один из клубов заплатит 700 миллионов евро. | soccernews.ru

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