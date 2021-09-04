Тьяго Алькантара огласил задачи "Ливерпуля" на сезон

Фото инстаграм Тьяго Алькантары

Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара рассказал об амбициозных целях своей команды в сезоне 2021/22.

"Задачи должны быть самыми высокими. Это означает, что нужно выиграть АПЛ, Лигу Чемпионов и все кубки. На это мы всегда и рассчитываем. Текущий год не является исключением. Мы хотим победить во всех матчах и турнирах", - приводит слова испанского хавбека официальный сайт "красных".

"Ливерпуль" стартовал в АПЛ с двух побед, а в 3-м туре сыграл вничью с "Челси".

Алькантара после переезда в Англию забил 1 гол в 32 матчах.

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