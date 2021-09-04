Тьяго Алькантара огласил задачи "Ливерпуля" на сезон
Фото инстаграм Тьяго Алькантары
Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара рассказал об амбициозных целях своей команды в сезоне 2021/22.
"Задачи должны быть самыми высокими. Это означает, что нужно выиграть АПЛ, Лигу Чемпионов и все кубки. На это мы всегда и рассчитываем. Текущий год не является исключением. Мы хотим победить во всех матчах и турнирах", - приводит слова испанского хавбека официальный сайт "красных".
"Ливерпуль" стартовал в АПЛ с двух побед, а в 3-м туре сыграл вничью с "Челси".
Алькантара после переезда в Англию забил 1 гол в 32 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18