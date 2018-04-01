Тьяго Алькантара определил для себя два приоритетных места продолжения своей карьеры

Теги бавария мюнхентьяго алькантарабарселонаманчестер сити

Тьяго Алькантара определил для себя два приоритетных места продолжения своей карьерыПолузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара определил для себя два приоритетных места продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний хавбек рассчитывает сменить "Альянц Арену" на родной "Камп Ноу" либо же "Этихад". Однако пока ни каталонская "Барселона", ни "Манчестер Сити" не проявляли интерес к игроку.

В нынешнем сезоне Алькантара забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за "Баварию".

Напомним, Тухель не возглавит "Баварию". | soccernews.ru

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