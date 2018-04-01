Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара определил для себя два приоритетных места продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний хавбек рассчитывает сменить "Альянц Арену" на родной "Камп Ноу" либо же "Этихад". Однако пока ни каталонская "Барселона", ни "Манчестер Сити" не проявляли интерес к игроку.

В нынешнем сезоне Алькантара забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за "Баварию".

Напомним, Тухель не возглавит "Баварию". | soccernews.ru