Тьяго Алькантара отказался обсуждать свое будущее со СМИ

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Тьяго Алькантара отказался обсуждать свое будущее со СМИПолузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара отказался обсуждать свое будущее со СМИ, информирует goal.com.

Так, выступая перед представителями прессы, 27-летний хавбек чемпионов Германии, интерес к которому проявляют каталонская "Барселона" и мадридский "Реал", уклонился от ответа на вопрос о том, где он продолжит карьеру.

В завершившемся сезоне Тьяго забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, "Барселона" видит в Тьяго замену Иньесте. | soccernews.ru

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