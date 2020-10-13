Тьяго Алькантара отказался перейти в "Барселону"

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара в минувшее трансферное окно мог перейти в "Барселону", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, у футболиста было предложение от каталонского клуба, но он предпочел перейти из "Баварии" в "Ливерпуль". Английский клуб заплатил за хавбека 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне 29-летний Алькантара провел за "красных" один матч.

Тьяго Алькантара является воспитанником "Барселоны". За каталонцев он выступал с 2011 по 2013 годы, провел за клуб 100 матчей, забил 11 голов и отдал 20 результативных передач.

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