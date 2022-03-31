Тьяго Алькантара поделился ожиданиями от напряженного апреля

Фото: твиттер Тьяго\Автор неизвестен

Испанский хавбек "Ливерпуля" Тьяго Алькантара поделился ожиданиями от апрельских матчей.

"Недавно я говорил со своими друзьями и пришёл к выводу, что никогда в своей карьере не ждал с таким нетерпением определённого отрезка в сезона. Нас ждут важнейшие матчи каждые три дня. И это удивительно", – приводит слова испанца Liverpool Echo.

Отметим, что в апреле "красным" предстоит сыграть против "Уотфордом", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" в АПЛ. А также с "Бенфикой" в 1\4 ЛЧ и еще раз с "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии.

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