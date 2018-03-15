Тьяго Алькантара получил травму стопы в игре с "Бешикташем"

Теги тьяго алькантарабавария мюнхен

Тьяго Алькантара получил травму стопы в игре с "Бешикташем"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рассказал о травме хавбека команды Тьяго Алькантары, который получил повреждение в игре с "Бешикташем" (3:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Полузащитник открыл счет в матче, но был заменен на 35-й минуте.

"Тьяго сказал, что чувствует боль под подошвой. Завтра ему предстоит обследование. Не думаю, что там что-то серьезное", – сказал Хайнкес. | http://soccernews.ru

комментарии
Миф

смените картинку, это не Тьяго)

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