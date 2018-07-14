Тьяго Алькантара попал в сферу интересов английского гранда

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в подписании 27-летнего хавбека чемпионов Германии заинтересован лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Чтобы угодить желаниям своего наставника, манкунианцы вполне могут выложить за игрока 70 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может обменять Погба на игрока "Ювентуса". | soccernews.ru