Тьяго Алькантара попрощался с "Баварией"
Испанский хавбек Тьяго Алькантара написал прощальное письмо в связи с уходом из "Баварии".
"Это самое сложное решение в моей карьере. Я решил завершить главу в этом замечательном клубе. В "Баварии" я рос и развивался как игрок последние семь лет. Были победы, успехи, радостные моменты, непростые времена. Больше всего я горжусь тем, что приехал в Мюнхен молодым человеком, полным мечтаний, и полностью реализовал себя здесь, отождествляя себя с клубом, историей, философией, языком и культурой.
Я и моя семья прожили здесь фантастические моменты: в городе и, конечно же, на нашей любимой "Альянц Арене". Вы, семья "Баварии", очень хорошо ко мне относились и каждую секунду выражали любовь ко мне. Моё решение связано только со спортом. Мне как футболисту нужны новые вызовы, чтобы развиваться, как я делал это в "Баварии". Этот клуб навсегда останется местом, в котором я чувствую себя как дома. Бесконечная благодарность тебе, "Бавария"!" - говорится в тексте письма, опубликованного в твиттере футболиста.
29-летний Алькантара выступал за "Баварию" с 2013 года, сыграл 235 матчей, забил 31 гол и сделал 37 ассистов.
Звёздный полузащитник перейдёт в "Ливерпуль", который, по разным данным, заплатит за него от 22 до 30 миллионов евро.
Не пропустите: Флик прокомментировал трансфер Алькантары в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20