Тьяго Алькантара попрощался с "Баварией"

Испанский хавбек Тьяго Алькантара написал прощальное письмо в связи с уходом из "Баварии".

"Это самое сложное решение в моей карьере. Я решил завершить главу в этом замечательном клубе. В "Баварии" я рос и развивался как игрок последние семь лет. Были победы, успехи, радостные моменты, непростые времена. Больше всего я горжусь тем, что приехал в Мюнхен молодым человеком, полным мечтаний, и полностью реализовал себя здесь, отождествляя себя с клубом, историей, философией, языком и культурой.

Я и моя семья прожили здесь фантастические моменты: в городе и, конечно же, на нашей любимой "Альянц Арене". Вы, семья "Баварии", очень хорошо ко мне относились и каждую секунду выражали любовь ко мне. Моё решение связано только со спортом. Мне как футболисту нужны новые вызовы, чтобы развиваться, как я делал это в "Баварии". Этот клуб навсегда останется местом, в котором я чувствую себя как дома. Бесконечная благодарность тебе, "Бавария"!" - говорится в тексте письма, опубликованного в твиттере футболиста.

29-летний Алькантара выступал за "Баварию" с 2013 года, сыграл 235 матчей, забил 31 гол и сделал 37 ассистов.

Звёздный полузащитник перейдёт в "Ливерпуль", который, по разным данным, заплатит за него от 22 до 30 миллионов евро.

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