Тьяго Алькантара прокомменитровал слухи об интересе со стороны "Барселоны"

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Тьяго Алькантара прокомменитровал слухи об интересе со стороны "Барселоны" Фото инстаграм Тьяго Алькантары

Хавбек "Ливерпуля" Тьяго Алькантара прокомментировал слухи об интересе "Барселоны".

"Я просто парень, который играет в футбол, так что меня не беспокоят слухи, и так было всегда. Я сосредоточен на том, чтобы выполнять свой долг, у меня есть контракт. Просто наслаждаюсь своим приключением в АПЛ и пытаюсь помочь команде выиграть все возможные трофеи. Мой переход в "Ливерпуль"? Я сделал на 100 процентов правильный выбор", - цитирует Алькантару Liverpool Echo.

Тьяго Алькантара является воспитанником "Барселоны". Он покинул каталонский клуб в 2013 году.

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