Тьяго Алькантара прокомменитровал слухи об интересе со стороны "Барселоны"
Фото инстаграм Тьяго Алькантары
Хавбек "Ливерпуля" Тьяго Алькантара прокомментировал слухи об интересе "Барселоны".
"Я просто парень, который играет в футбол, так что меня не беспокоят слухи, и так было всегда. Я сосредоточен на том, чтобы выполнять свой долг, у меня есть контракт. Просто наслаждаюсь своим приключением в АПЛ и пытаюсь помочь команде выиграть все возможные трофеи. Мой переход в "Ливерпуль"? Я сделал на 100 процентов правильный выбор", - цитирует Алькантару Liverpool Echo.
Тьяго Алькантара является воспитанником "Барселоны". Он покинул каталонский клуб в 2013 году.
Читайте также: "Барселона" нацелилась на двух игроков "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" нацелилась на двух игроков "Челси"
-
"УЕФА - мафия!": болельщики "Мальме" остались недовольны назначенным пенальти на Дзюбе
-
Главные новости дня: 23 ноября
-
Феерия "Челси", позор "Ювентуса", неудача "Барселоны": результаты Лиги чемпионов от 23 ноября
-
Ракицкий спас "Зенит" от поражения в матче с "Мальме"
Лента новостей
-
Агент Вагнера Лава прокомментировал будущее игрока
-
Роналду стал автором уникального достижения
-
Манчини ответил на предложение возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" активно следит за защитником "Манчестер Сити"
-
Игнатьев хочет покинуть "Рубин"
-
Бензема признан виновным по делу о шантаже Вальбуэна
-
Тьяго Алькантара прокомменитровал слухи об интересе со стороны "Барселоны"
-
РФС назначил арбитра на матч ЦСКА - "Зенит"
-
Вагнер Лав покидает "Кайрат"
-
Тухель высказался о травмах Канте и Чилуэлла
-
Экс-арбитр Федотов оценил судейство в матче "Мальме" - "Зенит"
-
Семак высказался о безвыигрышной серии "Зенита" в гостевых матчах еврокубков
-
"Барселона" нацелилась на двух игроков "Челси"
-
Ловрен признал, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Мальме"
-
Аршавин недоволен игрой "Зенита"
-
1
Семак прокомментировал результат матча с "Мальме"
-
"Ювентус" потерпел самое крупное поражение в Лиге Чемпионов в своей истории
-
"УЕФА - мафия!": болельщики "Мальме" остались недовольны назначенным пенальти на Дзюбе
-
Дзюба не забил 50% процентов пенальти в двух последних сезонах
-
Хави прокомментировал ничью с "Бенфикой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18