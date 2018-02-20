Тьяго Алькантара прокомментировал свое возвращение на поле

Теги бавария мюнхентьяго алькантара

Тьяго Алькантара прокомментировал свое возвращение на полеПолузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара прокомментировал свое возвращение на поле.

По словам футболиста, пока рано говорить о стабильности.

Алькантара вышел на поле в матче 23-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (2:1) и отыграл 62 минуты.

"Я рад возвращению, но пока не готов на сто процентов. Каждый футболист знает, что стабильность приходит с игровой практикой – это один из главных аспектов в нашем виде спорта", - отметил футболист.

До этого Алькантара вв последний раз Алькантара выходил на поле 22 ноября.

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