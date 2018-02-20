Тьяго Алькантара прокомментировал свое возвращение на поле
Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара прокомментировал свое возвращение на поле.
По словам футболиста, пока рано говорить о стабильности.
Алькантара вышел на поле в матче 23-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (2:1) и отыграл 62 минуты.
"Я рад возвращению, но пока не готов на сто процентов. Каждый футболист знает, что стабильность приходит с игровой практикой – это один из главных аспектов в нашем виде спорта", - отметил футболист.
До этого Алькантара вв последний раз Алькантара выходил на поле 22 ноября.
Читайте: Без шансов для турков? "Бешикташ" едет в гости к непобедимой "Баварии" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Момент истины для армейцев: ЦСКА принимает "Црвену Звезду"
-
Отложенные дела первого круга: "Реал" отправляется в гости к "Леганесу"
-
Пойдет ли Фонсека по стопам Луческу? "Шахтер" принимает в Харькове "Рому"
-
"Бавария" прогнозируемо громит "Бешикташ" в первом матче 1/8 финала
-
Ничья в пользу каталонцев: "Челси" лишает себя победы над "Барселоной"
Лента новостей
-
Ракитич: "Очень боюсь ухода Иньесты"
-
Бубнов: "Ничего страшного в "Црвене Звезде" нет"
-
"Реал" определил первого кандидата на замену Кроосу
-
Педро: "Ничья не является плохим результатом"
-
Защитник "Црвены Звезды": "Способны пройти ЦСКА"
-
Конте дал четкий ответ по своему будущему в "Челси"
-
"Атлетико" заинтересован в многомиллионном обмене игроками с "Барселоной"
-
Давинсон Санчес назвал причину, по которой он отказал "Реалу"
-
Куртуа прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Реала"
-
Селюк: "Локомотив" очень сложно остановить"
-
В подписании Ругани заинтересованы несколько клубов АПЛ
-
Раньери: "Если позовут в сборную Италии, я бы попросился отпустить меня из "Нанта"
-
"Ювентус" заинтересован в подписании ключевого игрока "Милана"
-
Пепе: "Бешикташ" должен сконцентрироваться на чемпионате"
-
Умтити: "Дома у "Барселоны" будет больше пространства для организации атак"
-
"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"
-
Моуринью: "Санчес захотел к нам перейти, чтобы играть в Лиге Чемпионов"
-
Момент истины для армейцев: ЦСКА принимает "Црвену Звезду"
-
Отложенные дела первого круга: "Реал" отправляется в гости к "Леганесу"
-
Пойдет ли Фонсека по стопам Луческу? "Шахтер" принимает в Харькове "Рому"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|59
|2
|Боруссия Дортмунд
|23
|40
|3
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|39
|4
|Байер Леверкузен
|23
|38
|5
|РБ Лейпциг
|23
|38
|6
|Шальке
|23
|37
|7
|Ганновер 96
|23
|32
|8
|Аугсбург
|23
|31
|9
|Хоффенхайм
|23
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|31
|11
|Герта
|23
|30
|12
|Фрайбург
|23
|28
|13
|Штутгарт
|23
|27
|14
|Вольфсбург
|23
|24
|15
|Вердер Бремен
|23
|23
|16
|Майнц 05
|23
|23
|17
|Гамбург
|23
|17
|18
|Кельн
|23
|14