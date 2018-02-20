Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара прокомментировал свое возвращение на поле.

По словам футболиста, пока рано говорить о стабильности.

Алькантара вышел на поле в матче 23-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (2:1) и отыграл 62 минуты.

"Я рад возвращению, но пока не готов на сто процентов. Каждый футболист знает, что стабильность приходит с игровой практикой – это один из главных аспектов в нашем виде спорта", - отметил футболист.

До этого Алькантара вв последний раз Алькантара выходил на поле 22 ноября.

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