Тьяго Алькантара прокомментировал свой переход в "Ливерпуль"

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Тьяго Алькантара прокомментировал свой переход в "Ливерпуль"

Новичок "Ливерпуля" Тьяго Алькантара поделился эмоциями после подписания контракта с "красными".

"Проходят годы, ты пытаешься побеждать как можно чаще, но всё равно хочется ещё большего. Думаю, этот клуб характеризует меня. Я хочу выиграть как можно больше трофеев. Внутри "Ливерпуля" есть чувство семьи, которое мне необходимо, ведь не секрет, что футболистам нравится иметь близкие отношения с клубом. Думаю, я испытаю это чувство.

Мне нужно побыстрее адаптироваться. Сроки сейчас более компактные, мы стартовали чуть позже, но это футбол. Мы должны смешать всё хорошее, что у нас есть. Я буду помогать команде в обороне и атаке, а также в психологическом плане. Фанаты в предвкушении не больше меня! Дело не в словах, а в делах. На поле я отдам своё сердце партнёрам по команде, клубу и болельщикам", - сказал испанский хавбек в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что "Ливерпуль" купил 29-летнего Алькантару у "Баварии" за 30 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2024 года.

Не пропустите: Тьяго Алькантара попрощался с "Баварией". | http://soccernews.ru
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