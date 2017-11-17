Тьяго Алькантара пропустит матч с "Аугсбургом"

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара пропустит матч 12-го тура немецкой Бундеслиги против "Аугсбурга", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, 26-летний испанец не успевает восстановиться к этому поединку после сильного ушиба колена.

Напомним, что матч "Бавария" - "Аугсбург" состоится в субботу в 17:30 по московскому времени.

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