Тьяго Алькантара пропустит матч с Израилем

Полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара травмировался на тренировке национальной команды.

Как сообщает официальный сайт испанской Федерации футбола, у 26-летнего футболиста выявлен вывих голеностопа, из-за которого он не сыграет в матче квалификации ЧМ-2018 против Израиля, запланированном на 9 октября.

Также отмечается, что Алькантара уже отправился в расположение "Баварии".

Не пропустите: Иско: "Верность Пике национальной команде никогда не ставилась под сомнение". | http://soccernews.ru