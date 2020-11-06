Тьяго Алькантара пропустит матч с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара не поможет своей команде в матче 8-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

Испанский хавбек продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в дерби с "Эвертоном".

В текущем сезоне 29-летний Алькантара сыграл за "красных" всего 2 матча.

"Ливерпуль" встретится на выезде с "Сити" в воскресенье. Начало - в 18:30 по московскому времени.

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