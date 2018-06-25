Тьяго Алькантара сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Теги бавария мюнхентьяго алькантарареал мадридбарселона

Тьяго Алькантара сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной", которые проявляют к нему интерес.

Как сообщает Sport.es, 27-летний футболист отдаёт предпочтение возвращению в каталонский клуб.

Напомним, что "Бавария" требует за Алькантару 70 миллионов евро, однако готова снизить стоимость в случае включения в сделку защитника Люки Диня.

Не пропустите: "Барселона" и "Реал" готовы предпринять попытки подписать хавбека "Баварии". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов