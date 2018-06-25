Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной", которые проявляют к нему интерес.

Как сообщает Sport.es, 27-летний футболист отдаёт предпочтение возвращению в каталонский клуб.

Напомним, что "Бавария" требует за Алькантару 70 миллионов евро, однако готова снизить стоимость в случае включения в сделку защитника Люки Диня.

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