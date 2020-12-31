Тьяго Алькантара вернулся на поле спустя 2,5 месяца

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Тьяго Алькантара вернулся на поле спустя 2,5 месяца

Хавбек "Ливерпуля" Тьяго Алькантара принял участие в игре против "Ньюкасла".

Футболист появился на поле на 73-й минуте. До этого он отсутствовал 2,5 месяца из-за повреждения колена.

Всего Алькантара провел за "Ливерпуль" три матча без результативных действий.

Напомним, что поединок между "Ньюкаслом" и "Ливерпулем" завершился вничью со счетом 0:0.

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