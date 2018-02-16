Тьяго Алькантара вернулся в строй
Испанский полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара восстановился после травмы и вернулся в строй, сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня футболист тренировался в общей группе и может попасть в заявку на ближайший матч чемпионата Германии с "Вольфсбургом".
Стоит отметить, что в последний хавбек выходил на поле 22 ноября.
В этом сезоне 26-летний Алькантара провел за "Баварию" 14 матчей и забил 3 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|56
|2
|РБ Лейпциг
|22
|38
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|37
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|36
|5
|Байер Леверкузен
|22
|35
|6
|Шальке
|22
|34
|7
|Аугсбург
|22
|31
|8
|Хоффенхайм
|22
|31
|9
|Ганновер 96
|22
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|31
|11
|Герта
|23
|30
|12
|Фрайбург
|22
|25
|13
|Вольфсбург
|22
|24
|14
|Штутгарт
|22
|24
|15
|Вердер Бремен
|22
|23
|16
|Майнц 05
|23
|23
|17
|Гамбург
|22
|17
|18
|Кельн
|22
|13