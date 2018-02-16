Тьяго Алькантара вернулся в строй

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Тьяго Алькантара вернулся в строй

Испанский полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара восстановился после травмы и вернулся в строй, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист тренировался в общей группе и может попасть в заявку на ближайший матч чемпионата Германии с "Вольфсбургом".

Стоит отметить, что в последний хавбек выходил на поле 22 ноября.

В этом сезоне 26-летний Алькантара провел за "Баварию" 14 матчей и забил 3 гола.

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