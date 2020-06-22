Тьяго Алькантара восстановился после травмы и может сыграть в финале Кубка Германии

Испанский полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара приступил к тренировкам после операции на паху, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Футболист совершил небольшую пробежку, преодолев несколько кругов. Есть вероятность, что он сможет принять участие в финальном матче Кубка Германии против "Байера", который состоится 4 июля.

В нынешнем сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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