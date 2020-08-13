Тьяго Алькантара выбирает между "Манчестер Сити" и ПСЖ

У полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары есть два варианта продолжения карьеры, утверждает Le10Sport.

По информации источника, на приобретение звёздного испанца нацелены "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Ранее из гонки за 29-летним хавбеком вышел "Ливерпуль".

Потенциальному покупателю придётся заплатить за Алькантару не менее 30 миллионов евро.

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