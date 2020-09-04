Тьяго Алькантара высказался о своём будущем в "Баварии"

Теги бавария мюнхентьяго алькантара

Тьяго Алькантара высказался о своём будущем в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара дал комментарии по поводу своего возможного ухода из мюнхенского клуба.

"Бавария" - мой дом. Я счастлив в этом клубе. Но сейчас мои мысли только о матче против сборной Украины в Лиге Наций. А потом посмотрим, что произойдёт", - сказал испанец в интервью ZDF.

Контракт 29-летнего воспитанника с "Баварией" истекает следующим летом, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.

"Ротен" готовы продать Алькантару за 30 миллионов евро. Им интересуются ПСЖ и топ-клубы АПЛ.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси раскритиковал президента "Барселоны" Бартомеу

Месси раскритиковал президента "Барселоны" Бартомеу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов