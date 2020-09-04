Тьяго Алькантара высказался о своём будущем в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара дал комментарии по поводу своего возможного ухода из мюнхенского клуба.

"Бавария" - мой дом. Я счастлив в этом клубе. Но сейчас мои мысли только о матче против сборной Украины в Лиге Наций. А потом посмотрим, что произойдёт", - сказал испанец в интервью ZDF.

Контракт 29-летнего воспитанника с "Баварией" истекает следующим летом, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.

"Ротен" готовы продать Алькантару за 30 миллионов евро. Им интересуются ПСЖ и топ-клубы АПЛ.

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