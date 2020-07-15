Тьяго Алькантара выставил на продажу свой дом в Мюнхене

Теги тьяго алькантарабавария мюнхен

Тьяго Алькантара выставил на продажу свой дом в Мюнхене

Испанский полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара намерен покинуть клуб, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, футболист уже выставил на продажу свой дом в Мюнхене. Также игрок попрощался с одноклубниками.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют "Ювентус", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Бавария" назвала "Ливерпулю" цену на Тьяго Алькантару. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" огласил заявку на матч с "Вильярреалом"

"Реал" огласил заявку на матч с "Вильярреалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов