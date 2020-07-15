Тьяго Алькантара выставил на продажу свой дом в Мюнхене

Испанский полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара намерен покинуть клуб, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, футболист уже выставил на продажу свой дом в Мюнхене. Также игрок попрощался с одноклубниками.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют "Ювентус", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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