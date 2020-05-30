Тьяго Алькантара задумался об уходе из "Баварии"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

По информации Mundo Deportivo, 29-летний футболист может отказаться от продления с "ротен" контракта, истекающего в 2021 году.

Испанский хавбек изучает возможность возвращения на родину, в частности, в "Барселону", воспитанником которой он является.

"Бавария", тем не менее, надеется сохранить Алькантару, поскольку тренерский штаб команды считает его важным игроком основного состава.

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