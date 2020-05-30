Тьяго Алькантара задумался об уходе из "Баварии"
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара рассматривает вариант со сменой клубной прописки.
По информации Mundo Deportivo, 29-летний футболист может отказаться от продления с "ротен" контракта, истекающего в 2021 году.
Испанский хавбек изучает возможность возвращения на родину, в частности, в "Барселону", воспитанником которой он является.
"Бавария", тем не менее, надеется сохранить Алькантару, поскольку тренерский штаб команды считает его важным игроком основного состава.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|Байер Леверкузен
|29
|56
|4
|РБ Лейпциг
|28
|55
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Хоффенхайм
|28
|39
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Шальке
|28
|37
|10
|Герта
|28
|35
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Аугсбург
|28
|31
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|28
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|27
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|28
|19