Тьяго Алькантара заинтересован в переходе в "Реал"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара заинтересован в переходе в мадридский "Реал", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям испанской прессы, 27-летний хавбек горит желанием вернуться на родину. Ввиду же того, что каталонская "Барселона" не намерена его возвращать, воспитанник "сине-гранатовых" будет не против перебраться на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Тьяго забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за "Баварию".

Напомним, сегодня "Бавария" сыграет против "Реала" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru