Испанский полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба английского клуба.

Таким образом, футболист будет помещен на карантин и не сможет принять участие в ближайших матчах.

Алькантара перешел в "Ливерпуль" 18 сентября 2020 года из мюнхенской "Баварии" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел один матч за мерсисайдский клуб.

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