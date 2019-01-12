Тьяго Алькантару зовут в Италию

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, на 27-летнего игрока претендует "Ювентус", который летом планирует укрепить центр полузащиты.

В этом сезоне на счету Алькантары два забитых мяча и три результативные передачи в 20 играх.

Читайте также: На Модрича появился новый претендент. | http://soccernews.ru