Тьяго Алькантару зовут в Италию

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Тьяго Алькантару зовут в Италию

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, на 27-летнего игрока претендует "Ювентус", который летом планирует укрепить центр полузащиты.

В этом сезоне на счету Алькантары два забитых мяча и три результативные передачи в 20 играх.

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