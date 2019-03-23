Тьяго Мотта хочет сменить Тухеля на посту главного тренера ПСЖ

Экс-игрок ПСЖ Тьяго Мотта заявил, что хотел бы возглавить парижский клуб, в случае ухода Томаса Тухеля. Об этом информирует RMC.

"99 процентов тренеров желают возглавить ПСЖ, так как это огромный клуб. А 1 процентом является Тухель, который уже это делает.

Когда он покинет ПСЖ, я буду тем, кто попытается возглавить клуб", - сказал Мотта.

36-летний бразилец играл за ПСЖ с 2012 по 2018 год.

Тухель возглавляет парижский клуб с весны 2018-го. На данный момент ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.

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