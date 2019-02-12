Тьяго Мотта официально возглавил юношескую команду ПСЖ

Теги псжтьяго мотта

Тьяго Мотта официально возглавил юношескую команду ПСЖ

Известный в прошлом итальянский полузащитник Тьяго Мотта официально возглавил юношескую команду ПСЖ, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, клуб смог назначить 36-летнего специалиста после получения им необходимых лицензий. Де-факто бывший футболист работает с командой парижан U-19 с начала текущего сезона.

Напомним, что Мотта выступал за ПСЖ с 2012 по 2018 год, после чего завершил карьеру. В составе французского гранда он сыграл 231 матч, забил 12 голов и сделал 18 ассистов. На "Парк де Пренс" хавбек завоевал 19 трофеев.

Не пропустите: ПСЖ на замену Неймару рассматривает двух звезд испанской Примеры. | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 22 59
2 Лилль Лилль 24 49
3 Лион Лион 24 43
4 Монпелье Монпелье 23 37
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 23 37
6 Марсель Марсель 24 37
7 Ницца Ницца 24 37
8 Ренн Ренн 24 36
9 Страсбур Страсбур 23 35
10 Реймс Реймс 24 35
11 Ним Ним 24 33
12 Анжер Анжер 24 30
13 Бордо Бордо 23 28
14 Тулуза Тулуза 24 27
15 Нант Нант 23 24
16 Амьен Амьен 24 21
17 Дижон Дижон 23 20
18 Монако Монако 24 19
19 ФК Кан ФК Кан 23 18
20 Генгам Генгам 23 14
Полная таблица

топ-5 тегов