Известный в прошлом итальянский полузащитник Тьяго Мотта официально возглавил юношескую команду ПСЖ, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, клуб смог назначить 36-летнего специалиста после получения им необходимых лицензий. Де-факто бывший футболист работает с командой парижан U-19 с начала текущего сезона.

Напомним, что Мотта выступал за ПСЖ с 2012 по 2018 год, после чего завершил карьеру. В составе французского гранда он сыграл 231 матч, забил 12 голов и сделал 18 ассистов. На "Парк де Пренс" хавбек завоевал 19 трофеев.

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