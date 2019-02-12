Тьяго Мотта официально возглавил юношескую команду ПСЖ
Известный в прошлом итальянский полузащитник Тьяго Мотта официально возглавил юношескую команду ПСЖ, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, клуб смог назначить 36-летнего специалиста после получения им необходимых лицензий. Де-факто бывший футболист работает с командой парижан U-19 с начала текущего сезона.
Напомним, что Мотта выступал за ПСЖ с 2012 по 2018 год, после чего завершил карьеру. В составе французского гранда он сыграл 231 матч, забил 12 голов и сделал 18 ассистов. На "Парк де Пренс" хавбек завоевал 19 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|24
|43
|4
|Монпелье
|23
|37
|5
|Сент-Этьен
|23
|37
|6
|Марсель
|24
|37
|7
|Ницца
|24
|37
|8
|Ренн
|24
|36
|9
|Страсбур
|23
|35
|10
|Реймс
|24
|35
|11
|Ним
|24
|33
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Тулуза
|24
|27
|15
|Нант
|23
|24
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|23
|18
|20
|Генгам
|23
|14