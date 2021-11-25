Тьяго Силва готов остаться в "Челси"

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Тьяго Силва готов остаться в "Челси"Фото: инстаграм Силвы/Автор неизвестен

Бразильский защитник лондонского "Челси" Тьаго Силва может остаться в стане "синих" даже по окончании этого сезона.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, 37-летний футболист проявил готовность к переговорам о новом контракте с "аристократами".

По информации источника, бразильцу сделают предложение о продлении соглашения сроком до 2023 года.

Отмечается, что Силве нравится клуб, его фанаты, атмосфера в команде, а также у него сложились хорошие отношения с главным тренером команде Томасом Тухелем, с которым он также работал в ПСЖ.

Текущий контракт Силвы рассчитан до конца нынешнего сезона.

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