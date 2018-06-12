Тьяго Силва хочет вернуться в "Милан"

Теги псжмилантиаго силва

Тьяго Силва хочет вернуться в "Милан"

Защитник ПСЖ Тьяго Силва дал понять, что он не против возвращения в "Милан".

"Милан" всегда будет в моём сердце, я не смогу им отказать. Пока трудно говорить о будущем, всё возможно. Моя карьера подходит к концу, а возвращение в "Милан" было бы отличным ходом перед её завершением" - приводит слова бразильского центрбека Football Italia.

Напомним, что 33-летний Силва выступал за "Милан" с 2009 по 2012 год. 

Не пропустите: "Милан" будет следить на Чемпионате Мира за двумя игроками. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов