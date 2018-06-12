Тьяго Силва хочет вернуться в "Милан"

Защитник ПСЖ Тьяго Силва дал понять, что он не против возвращения в "Милан".

"Милан" всегда будет в моём сердце, я не смогу им отказать. Пока трудно говорить о будущем, всё возможно. Моя карьера подходит к концу, а возвращение в "Милан" было бы отличным ходом перед её завершением" - приводит слова бразильского центрбека Football Italia.

Напомним, что 33-летний Силва выступал за "Милан" с 2009 по 2012 год.

Не пропустите: "Милан" будет следить на Чемпионате Мира за двумя игроками. | http://soccernews.ru