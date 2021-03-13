Тьяго Силва назвал 10 самых сложных соперников

Центральный защитник "Челси" Тьяго Силва в интервью клубной пресс-службе перечислил футболистов, против которых ему было сложнее всего играть.

36-летний бразилец составил топ-10 самых сложных соперников:

- Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины);

- Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии);

- Неймар (ПСЖ, сборная Бразилии);

- Златан Ибрагимович ("Милан", сборная Швеции);

- Адриано (завершил карьеру, сборная Бразилии);

- Ромарио (завершил карьеру, сборная Бразилии);

- Роберто Фирмино ("Ливерпуль", сборная Бразилии);

- Анхель Ди Мария (ПСЖ, сборная Аргентины);

- Дидье Дрогба (завершил карьеру, сборная Кот-д'Ивуара);

- Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции).

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