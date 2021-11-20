Тьяго Силва определился со своим будущим в "Челси"

Фото твиттер Тьяго Силвы

Центральный защитник "Челси" Тьяго Силва хочет остаться в лондонском клубе ещё на один сезон.

По информации журналиста Фабрицио Романо, будущее бразильца в составе "синих" обсудят до конца ноября.

В "Челси" довольны 37-летним футболистом, несмотря на возраст, поэтому с ним могут продлить контракт до 2023 года.

В текущем сезоне Силва сыграл 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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