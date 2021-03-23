Тьяго Силва продлит контракт с "Челси"

Теги тьяго силвачелси

Тьяго Силва продлит контракт с "Челси"Фото: Твиттер @tsilva3 
Защитник "Челси" Тьяго Силва намерен подписать новое соглашение с лондонским клубом, сообщает Daily Express.

36-летний бразилец дал принципиальное согласие остаться в команде еще на один сезон.

Опция продления контракта на дополнительный сезон была прописана в прошлом договоре футболиста с "аристократами". 

Напомним, защитник присоединился к "Челси" на правах свободного агента в августе 2020 года.
Всего Силва сыграл за команду в 21 матче и смог отметиться двумя забитыми мячами.

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