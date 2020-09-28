Тьяго Силва рассказал, почему он принял решение уйти из ПСЖ

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Тьяго Силва рассказал, почему он принял решение уйти из ПСЖ

Бразильский защитник лондонского "Челси" Тьяго Силва рассказал, почему он принял решение покинуть "Пари Сен-Жермен".

"Меня взбесила эта ситуация. Мне не понравилось, как ПСЖ расстался со мной. Все можно было обставить по-другому даже в нынешней ситуации. Я был в Бразилии, когда мне позвонил спортивный директор Леонардо. Он спросил, смогу ли я сыграть за ПСЖ два месяца в конце сезона. Я ответил ему, что все в силе. А затем он сказал, что спустя два месяца продолжения сотрудничества не будет. Всю свою карьеру в ПСЖ я выкладывался на 100 процентов. Неужели все изменили три матча в "финале восьми"? Словно предыдущие восемь лет ничего не значили. Леонардо все сделал неуклюже. Также клуб поступил и с Кавани", - цитирует Силву France Football.

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