Тьяго Силва травмировался в первом тайме финала Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Силвы

Защитник "Челси" Тьяго Силва травмировался в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

36-летний бразилец покинул поле на 39-й минуте. Вместо него вышел Андреас Кристенсен.

После первого тайма "Челси" ведет со счетом 1:0.

В этом сезоне Силва провел 34 игры и отметился двумя голами.

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