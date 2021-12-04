Тьяго Силва установил клубный рекорд "Челси"

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Тьяго Силва установил клубный рекорд "Челси"

Фото твиттер "Челси"

Центральный защитник "Челси" Тьяго Силва переписал историю лондонского клуба, сообщает Opta.

Бразилец стал самым возрастным игроком "синих", которому удалось забить в матче АПЛ.

Силва отличился в поединке с "Вест Хэмом", когда ему было 37 лет и 73 дня.

Предыдущим рекордсменом был Дидье Дрогба. Показатель ивуарийца - 37 лет и 49 дней.

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