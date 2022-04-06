Тьяго Силва высказался о проблемах ПСЖ в Лиге чемпионов

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Тьяго Силва высказался о проблемах ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Силвы\Автор неизвестен

Бразильский защитник "Челси" Тьяго Силва, ранее игравший в "Пари Сен-Жермен" прокомментировал вылет парижан от мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.

"Немыслимое поражение и просто невообразимое для нас, людей, поддерживающих ПСЖ. Каждый год одно и то же. Команде есть в чем прибавлять, но нельзя вносить слишком много изменений. Начинать каждый раз с нуля в футболе недопустимо.

У ПСЖ много денег, но не они побеждают в футболе. Титулы берут не так.

Во Франции клуб выигрывает все возможное, но там это ничего не значит. Нужно выиграть Лигу чемпионов, но так просто этого не добиться", – сказал Силва.

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Комментарии

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