Тьяго Силва высказался о проблемах ПСЖ в Лиге чемпионов
Фото: твиттер Силвы\Автор неизвестен
Бразильский защитник "Челси" Тьяго Силва, ранее игравший в "Пари Сен-Жермен" прокомментировал вылет парижан от мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.
"Немыслимое поражение и просто невообразимое для нас, людей, поддерживающих ПСЖ. Каждый год одно и то же. Команде есть в чем прибавлять, но нельзя вносить слишком много изменений. Начинать каждый раз с нуля в футболе недопустимо.
У ПСЖ много денег, но не они побеждают в футболе. Титулы берут не так.
Во Франции клуб выигрывает все возможное, но там это ничего не значит. Нужно выиграть Лигу чемпионов, но так просто этого не добиться", – сказал Силва.
Также не пропустите: Симеоне высказался о поражении от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Тухель высказался о Бензема
-
Савич поделился мнением о поражении от "Манчестер Сити"
-
Луис Диас высказался о победе над "Бенфикой"
-
Ларс Корнетка рассказал, почему покинул "Локомотив"
-
Тренер "Бенфики" прокомментировал поражение от "Ливерпуля"
-
Облак прокомментировал поражение от "Манчестер Сити"
-
1
Тьяго Силва высказался о проблемах ПСЖ в Лиге чемпионов
-
1
Тебас высказался о трансферах Холанда и Мбаппе
-
1
Кевин де Брюйне прокомментировал оборонительную тактику "Атлетико"
-
Гвардиола подвел итоги победы над "Атлетико"
-
Симеоне высказался о поражении от "Манчестер Сити"
-
Клопп прокомментировал победу над "Бенфикой"
-
Главные новости дня: 5 апреля
-
Победы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты 1/4 финала Лиги чемпионов 5 апреля
-
"Ливерпуль" уверенно победил "Бенфику" в 1/4 финала ЛЧ
-
"Манчестер Сити" обыграл "Атлетико" в Лиге чемпионов
-
1
Жирков рассказал о мечте купить танк
-
Моуринью рассказал, как он изменился в течение карьеры
-
Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" нацелилась на таланта из "Аякса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13